Altkreis Halle

Wer verstehen will, warum junge Flüchtlinge aus der Ukraine, die eine Ausbildung in Deutschland anstreben, es mitunter besonders schwer gemacht wird, warum ein Handwerksmeister, der einen jungen Ukrainer zu gerne selbst zum Azubi qualifizieren würde, an deutscher Schulbürokratie verzweifelt, und warum Haller Lehrer sich für junge Ukrainer weit über ein normales Maß hinaus engagieren und dennoch jetzt an harte Grenzen kommen, der sollte die Geschichte von Viktor Taranchuk, Gas-Wasser-Wärme-Meister Manfred Baving und den Pädagogen in den IFK-Klassen am Berufskolleg Halle lesen.

Von Stefan Küppers