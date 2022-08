Wer wagt es das Unangenehme zu sagen?

Kommentar zur prekären Haller Haushaltslage in der Krise

Halle

Die explodierenden Energiekosten und andere Faktoren haben auch Folgen für den kommunalen Haushalt in Halle. In diesem Zusammenhang gibt es noch viel Unangenehmes, was den Bürgern verkündet werden müsste.

Ein Kommentar von Stefan Küppers