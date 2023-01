Dem 16. Januar, wenn der Haller Energieversorger TWO die Jahresrechnungen und Abschlagpläner verschickt, schauen viele Kunden mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Denn Energie wird sehr viel teurer werden. Um so wichtiger ist, dass die Kunden die mitunter komplizierten Details verstehen, warum es zunächst höhere und dann wieder etwas niedrigere Abschläge geben wird. TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese erläutert dem WB alles Wichtige anhand von Beispielrechnungen.

TWO-Team in Servicestelle für Abrechnungen Unter anderem diese Mitarbeiter im Servicecenter kümmern sich um Kunden, die womöglich Fragen zu ihren neuen Abschlägen haben: (von links) Klas Kühl (Leiter des Servicecenters), Andre Mai, Anja Gerdkamp, TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese und Nicole Ongsiek. Insgesamt neun Mitarbeiter der TWO während der üblichen Geschäftszeiten für Fragen der Kunden zur Verfügung.

Die Technischen Werke Osning (TWO), ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Stadt Halle, pflegt seit Jahr und Tag eine sogenannte Stichtagsabrechnung im Gegensatz zu rollierenden Abrechnungsverfahren, wie sie andere Energieversorger nutzen. Bei den TWO werden also alle die Preisentwicklungen und politischen Entscheidungen des vergangenen Jahres bei Strom (insgesamt 11.000 Kunden) und Gas (3700 Kunden) in einer gemeinsamen Jahresrechnung abgebildet. Und da kommt einiges zusammen, was sich für die allermeisten Verbraucher für 2022 sehr positiv auswirken wird, wie TWO-Geschäftsführer Johannes Wiese erläutert. Da ist ein sozusagen ein Preispuffer aufgebaut worden, den die Kunden in 2023 noch sehr gut gebrauchen können.