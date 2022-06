Ihre Krimis, Romane und Kurzgeschichten ziehen Leserinnen und Lesern bundesweit in den Bann und so verwundert es kaum, dass die Werke der Münsteraner Erfolgs-Autorin Gisa Pauly regelmäßig auf Bestseller-Listen zu finden sind. Sie schafft es insbesondere mit ihrer Erfolgs-Reihe „Mama Carlotta ermittelt“ einen Spannungsbogen aufzubauen, der über den jeweiligen Fall hinausgeht und Lust auf mehr macht. „Den meisten geht es gar nicht um den Fall an sich. Sie wollen wissen, wie sich die Charaktere weiterentwickeln und werden sozusagen Teil der Familie“, verrät Gisa Pauly, welche am Dienstagabend den Kultursommer im Innenhof der Remise mit einer unterhaltsamen Lesung eröffnete.

