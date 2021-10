Wie FFF zum Boykott von Storck-Produkten aufruft

So ist der Boykottaufruf für Storck-Produkte auf der Petitionsseite change.org aufgemacht. Rechts ist die aktuelle Zahl der Unterzeichner abzulesen. Der Ausdruck No Merci (Kein Danke) darf wohl auch als Wortspiel mit dem englischen „No Mercy“ (Keine Gnade) verstanden werden. Die Foto-Darstellung des Waldgebietes, die „Fridays for Future“ im Altkreis Halle für seine Online-Petition nutzt, ist ganz offenbar älteren Datums und irreführend, wie eine aktuelle Luftaufnahme zeigt. Viele weitere Fakten zu dem Erweiterungsvorhaben und den 120 Hektar großen Storck-Waldgebieten werden von FFF den Unterzeichnern nicht zur Kenntnis gebracht.

Foto: Küppers