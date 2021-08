Wie SAT1 mit Mordfall unterhalten will

Für ungelöste Mordfälle wie der an der Hallerin Nelli Graf, die 2011 getötet wurde, interessieren sich nicht nur Kriminalbeamte, die sich bemühen auch Jahre nach einer Tat und nicht erfolgreicher Ermittlung neue Ansatzpunkte bei den sogenannten Cold Cases zu finden. Auch Unterhaltungssendungen im TV greifen solche Gewaltverbrechen gerne auf und verarbeiten sie sogar in Serien. Der Privatsender SAT1 Gold hat das Format „Ungelöst und unvergessen“ entwickelt, in dem innerhalb einer Sendung mehrere ungeklärte Mordfälle nacherzählt und nachgestellt werden. Am Montag, 9. August, um 22.15 Uhr ist das Verbrechen an Nelli Graf eine der Geschichten in der Reihe.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar