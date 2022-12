Nach Anwohnerprotesten an der Kättkenstraße hilft auf einmal der Kreis Gütersloh

Blick in die Kättkenstraße von der Aufmündung Martin-Luther-Straße aus. Für rund 1,65 Millionen Euro soll sie erneuert werden.

Dass es oftmals die Ausgaben für Straßenausbauten sind, die erhebliche Mittel im Haushaltsplan einer Stadt binden, zeigt sich auch am Beispiel Kättkenstraße zwischen den Aufmündungen Martin-Luther-Straße und Berliner Straße. Immerhin 1,65 Millionen Euro sind in der Summe an Investitionen für die nachmalige Herstellung der Kättkenstraße und der Kanalerneuerung eingeplant. Der Bau- und Verkehrsausschuss hat kürzlich einstimmig eine solche Ausgabe beschlossen.