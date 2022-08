Wincent Weiss begeistert in der OWL-Arena

Halle

Dass ein Künstler in den Oberrang der OWL-Arena klettert, um dort einer Zuschauerin persönlich zum Geburtstag zu gratulieren, hat es in der fast 30-jährigen Stadiongeschichte noch nicht gegeben. Wincent Weiss bereitet Fan Sina mit diesem Ständchen einen unvergesslichen 14. Geburtstag – aber auch die anderen der 6700 Zuschauenden dürften den stimmungsvollen Abend in Halle noch länger in guter Erinnerung behalten.

Von Sören Voss