Langfristig die ärztliche Versorgung in Halle sichern, die Gesamtschule erfolgreich durch ihren größten Kampf begleiten, die Unterbringung von immer mehr Flüchtlingen managen, mehr lokale Klimaschutzprojekte auf den Weg bringen, die Lösung komplizierter Verkehrsprobleme in der Innenstadt finden und bei der größten Einzelinvestition der Stadtgeschichte die langfristigen Abwassergebühren im Griff behalten: Bürgermeister Thomas Tappe hat in 2023 viele alte und neue Baustellen. Und er äußert im Jahresausblick klare Vorstellungen.

"Bei der Hausärzteversorgung hat sich in Halle der Patientendruck erhöht. Die missliche Situation wird spürbarer", stellt Tappe fest. Zum Jahreswechsel ist Dr. Carl-Jörg Schlierkamp in den Ruhestand gewechselt, die in der gemeinsamen Praxis tätige Allgemeinmedizinerin Larissa Hildebrand führt die Praxis an der Gartenstraße jetzt weiter. Da aber auch die Allgemeinmedizinerin Dr. Sigrid Kästner-Flender nunmehr nicht mehr in Halle tätig ist, sieht der Bürgermeister Bedarf, dass die Stadt bei Neuansiedlungen flankierend tätig wird.