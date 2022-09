Das bekannte Golfplatz-Restaurant Rossini in Halle-Eggeberg verkürzt notgedrungen seine Öffnungszeiten. Ein Grund ist die anhaltende Mitarbeiter-Krise in der Gastronomie. "Wir müssen die mehr pflegen, die wir noch haben", sagt Gastronom Emil Sickendiek.

Die vermeintlich gute alte Zeit, als Freunde gepflegter Gastronomie sich noch keine Gedanken machen mussten, wann ihr Lieblingsrestaurant wohl geöffnet hat, weil dies einfach sieben Tage in der Woche von in der Regel mittags bis in den späten Abend für seine Gäste da war, sind im Fall des Haller Rossini keine drei Jahre her.