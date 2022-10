Altkreis Halle

Die Folgen des Klimawandels sind im Teutoburger Wald an vielen Stellen durch erheblichen Kahlschlag zu beobachten. In wenigen Jahren sind in Halle und Umgebung rund 150.000 Jungbäume vom Förster zum Nachpflanzen bestellt worden. Doch leider sind viele der Setzlinge im Sommer vertrocknet.

Von Klaus-Peter Schillig