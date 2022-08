"Wir wollen was in Gang setzen"

Seniorenbeirat Halle versucht mit Ausstellung „Was heißt schon alt?“, Mitmach-Impulse bei Älteren in Halle zu setzen

Halle

„Was heißt schon alt?“: Das ist nicht nur der Titel einer großen Wanderausstellung, die von der kommenden Woche an in Halle zu sehen sein wird, sondern dies ist auch eine Fragestellung, mit der sich der Haller Seniorenbeirat nahezu permanent auseinandersetzt. Der anstehende Start der Ausstellung sowie begleitender Veranstaltungen (siehe Kasten) war jetzt willkommener Anlass für Mitglieder des Seniorenbeirates, das Gespräch mit der WB-Lokalredaktion über Fragen des Alters und des Alterns in Halle zu suchen.

Von Stefan Küppers