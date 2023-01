Wo in Halle deutsch-französische Freundschaft gelebt wird

"Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!" Die emotionale Ansprache des französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle vor dem Bonner Rathaus taucht anlässlich der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages an diesem Wochenende vor 60 Jahren immer wieder in den politischen Rückblicken auf. Wie wichtig eine lebendige deutsch-französische Achse auch an der lokalen Basis ist, daran erinnert der heimische Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus anhand von Beispielen aus Halle.

"Die deutsch-französischen Beziehungen könnten auf der großen politischen Ebene aktuell tatsächlich besser laufen", schätzt der Gütersloher Bundestagsabgeordnete ein. Und er betont, dass Europa politisch immer dann gut funktioniert habe, wenn die deutsch-französische Achse stehe. Den Élysée-Vertrag, der am 22. Januar 1963 von Bundeskanzler Konrad Adenauer und Frankreichs Staatspräsident Charles de Gaulle unterzeichnet wurde, sieht Brinkhaus als eine Keinzeile von Europa als Friedensprojekt an. Und bestimmte politische Verabredungen wie zum Beispiel eine deutsch-französische parlamentarische Versammlung seien in der Tat einmalig in Europa, sagt der CDU-Parlamentarier,