Wo und wie Tiere gehalten werden

Hoffest bei von Morsey-Picard in Halle-Hesseln lockt insgesamt etwa 2.000 Besucher an – Kinder spielen und lernen

Halle

"Wir haben schon mit einigen Besuchern gerechnet, aber dass es dann so viele werden – toll!“ Das sagt Betriebsleiter Marco Nollmann, der gemeinsam mit seiner Frau Sophia und dem Hofeigentümer Jürgen von Morsey-Picard am Sonntag zum ersten großen Hoffest eingeladen hatte. Eine äußerst gelungene Premiere, denn über den gesamten Tag verteilt dürften sich auf dem traditionsreichen Anwesen an der Margarete-Windhorst Straße bis zu 2.000 Besucher getummelt haben.

Von Malte Krammenschneider