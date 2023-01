Immer mehr Bürger erhoffen Mietzuschüsse - In Halle sind es statt 10 bis 15 Anträgen im Monat nach zwei Wochen im Januar jetzt schon 70 Anträge

Halle

In der dritten Woche des neuen Jahres haben die Anträge auf das neue Wohngeld bei der Stadtverwaltung Halle merklich angezogen. Waren im vergangenen Jahr monatlich etwa 10 bis 15 neue Wohngeldanträge zu bearbeiten, ist man nach gut zwei Wochen in diesem Jahr bereits bei 70 Anträgen angekommen. Bei der Antragsbearbeitung gibt es aktuell technische Probleme, nicht nur in Halle.

Von Stefan Küppers