Der Haller Musiksommer ist mit einem Konzert gestartet, das historische Instrumente und Musik aus dem Frühbarock in den Mittelpunkt stellte.

Das Ensemble „arcipelago“ aus Aachen begeisterte sein Publikum beim Auftritt in Halle.

Sicher freuten sich alle Zuhörer wie Kirchenmusikdirektor Engelbert Friedemann, das Ensemble „arcipelago“ aus Aachen nach dem Kantatenabend am 22. Mai jetzt solistisch wieder zu erleben. Man mag die auf historischen Instrumenten oder auf Nachbauten historischer Instrumente spielenden Künstler schon geschätzt haben. Was sie in Wirklichkeit aber zu leisten vermögen, erkennt man erst bei einem Kammerkonzert.