Zehn Jahre in Nicaragua eingesetzt

Generalvikar Alfons Hardt installierte am Donnerstag, 7. Juli, im Westchor des Paderborner Domes zwei neue Pfarrer im Erzbistum Paderborn: Durch das Aufsetzen seines Biretts übertrug der Generalvikar das Leitungsamt eines Pfarrers jeweils an die Seelsorger. Jürgen Westhof ist nun als Pfarrer der Pfarrei Herz Jesu Halle und Edgar Zoor als Pfarrer der Pfarrei St. Liborius Bad Wildungen eingesetzt. Mit dem Ablegen eines Eids versprachen die beiden Priester des Erzbistums Paderborn, in den übertragenen Gemeinden den Gottesdienst zu feiern und die Sakramente zu spenden.

Pfarrer Jürgen Westhof wird als Pfarrer der Pfarrei Herz Jesu Halle installiert, gleichzeitig übernimmt er als Nachfolger vom Ende Juni verabschiedeten Josef Dieste die Leitung des Pastoralen Raumes Pastoralverbund Stockkämpen und der zugehörigen Pfarrgemeinden. Jürgen Westhof- (Jahrgang 1959) war zuletzt Pfarrer in Bad Wildungen und Leiter des Pastoralen Raumes Pastoralverbund Bad Wildungen-Waldeck. Er stammt gebürtig aus Hövelhof und wurde 1988 in Paderborn zum Priester geweiht. Danach war er von 1988 bis 1992 Vikar in St. Remigius Dortmund-Mengede, von 1992 bis 1994 Vikar in St. Pius Rheda-Wiedenbrück. Von 1995 bis 2005 war er als Fidei-Donum-Priester in Nicaragua/Mittelamerika eingesetzt. Papst Pius XII. hatte in seiner Missionsenzyklika Fidei Donum (lat. Geschenk des Glaubens) im Jahr 1957 dazu aufgerufen, aus Europa Priester nach Asien, Afrika und Südamerika zu senden, um den dortigen Priestermangel zu beheben.

Nach einem Vorbereitungskurs war Jürgen Westhof einige Monate in El Cucero in der Nähe von Managua und schließlich am Rio San Juan in den Pfarreien San Carlos/El Castillo und 72 weiteren Gemeinden. Nach seiner Rückkehr wirkte er drei Jahre in Herford und wurde 2008 auf die Pfarr- und Leitungsstelle des Pastoralverbundes Bad Wildungen-Waldeck berufen. Die Nachfolge von Jürgen Westhof in Bad Wildungen tritt Pastor Edgar Zoor an.