Halle

Es hat Tradition, dass Kinder und Jugendliche der Musikschule Halle (Sparte Kunst) mit ihren Werken auf die Haller Bachtage einstimmen, die nun vom 27. Januar bis 12. Februar stattfinden. Das diesjährige Motto "1723 Leipzig. Halle 2023" hat Kunstpädagogin Klaudia Defort-Meya und die jungen Künstler(innen) vor eine große Aufgabe gestellt. Das Ergebnis ihrer Arbeiten kann sich wahrlich sehen lassen und wird in der Ausstellung „Eine Zeitreise in das barocke Leipzig“ präsentiert. Diese wird am Freitag, 27. Januar, um 16 Uhr in der Passage der Kreissparkasse eröffnet.

Von Stephan Arend