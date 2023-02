„Der Pilger - 14.000 km zu Fuß nach Jerusalem und zurück“ lautet das aktuelle Thema der VHS-Vortragsreihe "Länder und Menschen". Der katholische Priester Johannes Maria Schwarz berichtet am Mittwoch, 8. Februar, 19.30 Uhr in der Aula des Berufskollegs Halle von seinem außergewöhnlichen Weg zu Fuß nach Jerusalem und wieder zurück in die liechtensteinische Heimat.

Er stieg über die schneebedeckten Alpen, kämpfte sich durch die schlammigen Wälder der Slowakei, passierte armselige Dörfer in der Karpatenukraine, floh vor rumänischen Hirtenhunden, litt in russischen Straßengräben, kam zur Ruhe in georgischen Höhlenklöstern, kletterte mit einem Hund auf den höchsten Berg Armeniens, verhandelte mit iranischen Grenzsoldaten, lachte in kurdischen Wohnzimmern, sang leise in aramäischen Kirchen, saß mit jordanischen Beduinen am Lagerfeuer und blickte empor zum unfassbaren Sternenhimmel in der israelischen Wüste, bis er nach 230 Tagen in Jerusalem ankam.

Schwarz kletterte mit einem Hund auf den höchsten Berg Armeniens. Foto:

Halbzeit. Denn zurück ging es ebenfalls zu Fuß. Allein schon die nackten Zahlen sind beeindruckend: 26 Länder, 14.000 Kilometer, 250.000 Höhenmeter, 15 Monate, 459 Tage sind Zahlen dieser Reise. Auf seinem Weg verteilte Schwarz - vor allem dank der Spendenbereitschaft seiner ehemaligen Pfarrei - umgerechnet 25.000 Euro unter anderem an ein Spital für Bedürftige in Rumänien, eine Dorfpfarrei in der Ukraine, ein Behindertenprogramm in Georgien und ein Landspital in Armenien.

Die Begegnungen mit den Menschen bleiben unvergessen. Foto:

Pater Johannes Maria Schwarz wurde 1978 geboren. In jungen Jahren trat er als Straßenkünstler auf. In Sydney und Linz ließ er sich in Schauspiel und Bildender Kunst ausbilden. Er studierte von 1997 bis 2002 Theologie. Danach absolvierte er in Lugano ein Lizenziats- und Doktoratsstudium. 2004 erhielt er die Priesterweihe und war bis 2013 Kaplan in Triesenberg, Liechtenstein. Von 2007 bis 2012 war er zudem Gastprofessor am Internationalen theologischen Institut in Trumau, Niederösterreich.

Auf seinem Weg verteilte Schwarz Spenden. Foto:

Es gibt noch Eintrittskarten

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (reduziert 8 Euro) gibt es telefonisch bei der VHS unter 05201 – 8109-0, im Internet unter www.vhs-ravensberg.de oder an der Abendkasse.