Zu Weihnachten erhält Künsebeck ein besonderes Geschenk

Wenn Miles Davis auf CD zur Trompete greift, Sonny Rollins sich das Saxofon schnappt und Dave Brubeck am Piano den ungewöhnlichen Fünf-Viertel-Takt „Take Five“ anstimmt, dann hat Peter Fischer schon die Acrylfarben parat. „Ich bin ein absoluter Jazzfreak, diese Musik inspiriert mich total zum Malen!“, schwärmte der heute 68-Jährige im Gespräch mit dem WB, als er vor zwei Jahren seine Ausstellung im Rathaus Werther eröffnete.

Bei der jetzigen Schenkung der IGKB an den Pfarrbezirk Künsebeck handelt es sich um ein Bild aus dem Jahr 2019. Die zeitgenössisch-sakrale Darstellung zeigt Jesus mit einer Dornenkrone. Das Werk ist nun im Foyer des evangelischen Gemeindehauses an der Teutoburger Straße 20 zu besichtigen.

Peter Fischer, hier im März 2020 im Rathaus in Werther. Foto: Volker Hagemann

„Ich habe keine Vorlagen“, erklärt der gelernte Hydraulikschlosser zu all seinen künstlerischen Werken. Schon seit seiner Schulzeit liebt Peter Fischer das Malen, alles hat er sich autodidaktisch angeeignet. Auch die Technik des Siebdruckverfahrens, nach der viele Bilder entstanden sind. „In manchen Werken findet sich ein bisschen Bauhausstil“, sagt er.

Grafikdesign studiert

Trotz des Autodidaktischen: Fischer hat Grafikdesign studiert, erst in Essen, später in Bielefeld. Auch wenn er schon seit 1980 in Künsebeck gelebt hat – den sympathischen ruhrdeutschen Slang hört man ihm noch immer deutlich an.

„Eigentlich ist fast die ganze Wohnung in Künsebeck mein Atelier“, erklärte der 68-Jährige einmal. „Dort tobe ich mich zeichnerisch aus, die Kunst ist schon so etwas wie eine Sucht geworden.“ Wobei er sich für manches seiner Bilder durchaus Zeit lässt: „Manche Werke sind innerhalb von zwei Tagen fertig, andere ändere ich noch zehnmal über mehrere Wochen, bis ich zufrieden bin.“