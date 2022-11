"Was man zurückbekommt, das ist nicht zu beschreiben"

„Wir bilden gemeinsam aus und stellen uns breiter auf“, sagt die Diplomsozialpädagogin Ingrid Stolte. Als Koordinatorin der Hospizgruppe Borgholzhausen informiert sie über den Beginn eines neuen Befähigungskurses für ehrenamtliche Hospizbegleiter. Erstmals findet dieser in Basiskurs und Aufbaukurs aufgefächerte und 100 Unterrichtseinheiten umfassende Lehrgang in Kooperation mit der mobilen Hospizgruppe Steinhagen, der Hospizgruppe Halle und der Hospizgruppe Südlicher Landkreis Osnabrück statt.

„Wir sind total froh, dass Borgholzhausen das in die Hand genommen hat“, sagt Birgit Volkmann aus Steinhagen. Ihre Gruppierung hat sich ähnlich wie die Haller Initiative der Kirchengemeinde angegliedert. Die Piumer Hospizgruppe ist im Gegensatz dazu ein eingetragener Verein mit deutlich höherem Anteil an Ehrenamtlichen und zwei hauptamtlich Beschäftigten.

Im Mittelpunkt der Hospizarbeit steht der schwerstkranke oder sterbende Mensch und dessen Angehörige und Nahestehende mit ihren Wünschen und Bedürfnissen. Jede ehrenamtliche Mitarbeit im hospizlich-palliativen Kontext hat das Ziel, Lebensqualität bis zum Schluss zu erhalten oder zu verbessern.

Die Begleiter leisten nicht nur einen wichtigen Beitrag für die Betroffenen, sondern tragen wesentlich dazu bei, dass sich in der Gesellschaft ein Wandel im Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Menschen vollzieht. „Der Tod gehört zum Leben“ ist zwar ein oft gehörter Satz, dennoch wird das Thema auch weiterhin oft ausgespart und mit Tabus belegt.

Lebensqualität bis zum Schluss erhalten oder verbessern

Der Einsatz ehrenamtlich Engagierter setzt gründliche Vorbereitung und Qualifizierung voraus, guter Wille und ein empathisches Wesen reichen in der Regel nicht aus. Weil sich die meisten Ehrenamtlichen bereits in fortgeschrittenem Alter befinden und zudem in der Regel weiblich sind, wünscht sich Annette Hagen aus Steinhagen jüngere und männliche Mitarbeiter.

18 Plätze stehen für die anstehende Ausbildung zur Verfügung, die in den Räumen des Lebensbaums an der Teutoburger Straße 2 im ehemaligen Künsebecker Bahnhof durchgeführt wird. Zum Auftakt findet vom 18. bis 23. Januar der 20 Stunden umfassende Basiskurs statt. Er enthält Elemente an Selbsterfahrung und Selbstreflektion, damit Teilnehmende herausfinden können: „Ist das was für mich?“. Nach Ansicht von Ingrid Stolte eignet sich dieser Kurs ausdrücklich nicht zu individueller Trauertherapie von persönlich Betroffenen.

Es geht um das Ausloten eigener Grenzen und die Anwendung bestimmter Kraftquellen, sowie Grundlagen von Schmerztherapie, Demenz und Bestattungsrecht. Die Unterrichtseinheiten des folgenden Aufbaukurses finden vom 30. Januar bis 23. Juni immer montags zwischen 18 und 21 Uhr statt. Neben Ingrid Stolte, Monika Riepe und Astrid Graf sorgen auch externe Dozenten für die gewohnt hohe Qualität des Befähigungskurses.

Anmeldungen sind bis zum 2. Januar 2023 möglich

Anmeldungen sind ab sofort bis spätestens 2. Januar 2023 auf unterschiedlichen Wegen möglich, am besten wenden sich Interessierte zunächst an die nächstliegende Hospizgruppe. Borgholzhausen ist unter 05425-955199, Halle unter 05201-156393 und Steinhagen unter 0172-1877259 erreichbar, Menschen aus dem Nachbarbundesland wählen am besten die Telefonnummer 0157-32593394. Detaillierte Informationen sind auf der Webseite www.hospizgruppe-borgholzhausen.de einzusehen.

Welchen persönlichen Wert die Hospizarbeit bietet, verdeutlich Annette Hagen mit ihrem Fazit: „Was man zurückbekommt ist nicht zu beschreiben“. Auch Ursula Ziesché aus Halle konnte „Wissen erlangen, das ich im normalen Leben nicht hatte“. „Manchmal gibt schon eine Telefonnummer die nötige Sicherheit für den Fall der Fälle“, betont Ingrid Stolte.