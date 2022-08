Zwei Verletzte und 8.000 Euro Schaden

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von 8.000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch-Nachmittag um 15.30 Uhr in Versmold ereignet hat.

Unfall in Versmold - Bereich Berliner Staße/Schwedengarten kurzzeitig gesperrt

Eine 38-jährige Golf-Fahrerin aus Borgholzhausen war von der Versmolder Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Bielefelder Straße unterwegs. Beim Abbiegen in die Straße Schwedengarten übersah einen entgegenkommenden Volvo, mit einem 44-jähriger Versmolder am Steuer. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.