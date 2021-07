Haller packen im Flutgebiet mit an

Gruppe von engagierten Bürgern will an diesem Wochenende in Bad Münstereifel beim Aufräumen helfen

Halle

Sie wollen den Flutopfern in Bad Münstereifel nicht nur mit Spenden helfen, sondern auch kräftig zupacken. In Halle hat sich eine private Gruppe zusammen gefunden, die an diesem Wochenende den Flutopfern zur Hand gehen will.

Von Malte Krammenschneider