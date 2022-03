Haller will's anpacken für die Ukraine

Geschäftsführer Niels Konzack ruft zu einer Spendenaktion auf - in Zusammenarbeit mit dem Verein "Wir packen's an". Hilfsgüter können ab sofort in seiner Halle von Bindi-Deutschland an der Hegelstraße in Künsebeck abgegeben werden.

Täglich kommen neue Schreckensbilder aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine, täglich steigt die Zahl der Flüchtlinge, die vor den Bomben- und Raketenangriffen fliehen. Die meisten haben nur einen Koffer dabei und sind in Auffanglagern in den Nachbarländern, vermehrt aber auch in Deutschland untergebracht. Untätig zuschauen – das möchte auch der Haller Unternehmer Niels Konzack nicht länger. Er ruft deshalb im Altkreis zu einer Spendenaktion auf, stellt seine Halle an der Hegelstraße 4a in Künsebeck als Sammelstelle zur Verfügung.

Wer sich beteiligen möchte an der Hilfsaktion, kann sein Paket oder seine Pakete direkt in der Halle von Bindi an der Hegelstraße abgeben. Weitere Infos gibt es auch unter Tel. 05201/971210.