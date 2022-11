Handarbeit ist ihre Leidenschaft

Wer das Alter von Grete Brechmann schätzen soll, liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit daneben. Denn ihre 90 Jahre sieht man der weißhaarigen Dame nicht an. „Es könnte mir besser gehen“, antwortet die Jubilarin, gefragt nach ihrem Wohlergehen.

Grete Brechmann feiert in Schloß Holte-Stukenbrock ihren 90. Geburtstag

Doch sie sitzt entspannt in ihrem Sessel, lächelt zufrieden und hört aufmerksam zu, während Ihr Ehemann Horst aus ihrem Leben erzählt. Grete Brechmann ist in Eckhardtsheim aufgewachsen und erlernte in Bielefeld den Beruf der Näherin.