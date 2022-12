Handball-Profis müssen warm duschen

Handball-Bundesligaprofis kann man nach einen Spiel nicht kalt duschen lassen. Deshalb werden die Duschen in den drei Dreifachturnhallen wieder geöffnet – warm duschen soll wieder möglich werden. Das hat der Stadtrat am Dienstag einstimmig beschlossen.

Viele Menschen duschen morgens, um frisch in den Tag zu kommen. Die Handball-Profis müssen in Schloß Holte-Stukenbrock nach ihren Spielen duschen.

Hintergrund ist, dass der Rat im Rahmen der Energiemangellage beschlossen hat, die Duschen in den Sporthallen (am Hallenbad, am Pollhansplatz und am Gymnasium) zu sperren. Warm duschen war seit Anfang Juli nicht mehr möglich.