Hannah Fleiter und Fynn Keuper auf Platz 2  

Samuel Celik und Karl-Moritz Bock (Jungen 7/8), Paul-Leonard Bock (Jungen 11/12), Max Weckheuer, Levin Beule, Jonas Beckmann, Tim Voßhans, Levent Colak und Ben Krypczyk (Jungen 13/14), scheiden trotz starker Rennen nach den Vorläufen aus. Acht Fahrer schafften es ins Finale.

Viertelfinale: Jungs 9/10: Luis Geier und John Funk. Halbfinale: Jungen 5/6: Karlo Kwiatkowski, Jungen 7/8: Max Henri Weber, Jungen 11/12: Daniele Silvestri. Finale: Jungen 5/6: Lieven Belter (1. Platz), Oskar Mayer (4. Platz), Fynn Keuper (8. Platz). Jungen 7/8: Fabian Ritzau (4. Platz) Mädchen 9/10: Hanna Fleiter (2. Platz), Mia Bieber (4. Platz) Mädchen 11/12: Sophia Ritzau (6. Platz) Männer ab 30: Kai Schugk (4. Platz)

Am Ende des 6. Laufs wurde dann die Gesamtsieger der Rennserie Nord Cup 2022 geehrt.

Die BMX-Renner auf der Strecke. Foto: Mario Belter

Glückwunsch an Hannah Fleiter und Fynn Keuper, die in ihren Klassen Platz 2 in der Gesamtserie eingefahren haben. Auch Sophia schaffte es mit dem 3. Platz aufs Treppchen und Fabian Ritzau (5. Platz), Lieven Belter (7. Platz) und Oskar Mayer (4. Platz) wurden ebenfalls für ihre Teilnahme ausgezeichnet. Voraussetzung für die Platzierung in der Gesamtwertung war die Teilnahme an mindestens drei Läufen der Rennserie Bielefeld, die sich über Norddeutschland erstreckt.

Am 22. Oktober ist der letzte Lauf der Rennserie OWL Cup 2022 in Leopoldshöhe. Dann endet die Saison 2022. Die Emsrenner laden alle ein, sich das einmal anzuschauen.