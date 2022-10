Harry Potter lässt grüßen

Das Zauberschloss steht in der Innenstadt. Das Jugendcafé an der Dechant-Brill-Straße hat sich in ein Ausbildungszentrum für kleine Zauberer verwandelt. 30 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren nutzen die Ferien, um sich in der Zauberer-Schule fortzubilden. Dabei lernen sie allerlei Nützliches: Zum Beispiel, wie sie auf einem Besen durch den Wald fliegen können. „Insgesamt gibt es schon einige Fächer, darunter Hexenküche und Zauberkunstlehre“, berichtet Zauberschuldirektorin Katharina Sendler.

