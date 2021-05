[UPDATE 10 Uhr] Harsewinkel (gl/pa) Am frühen Mittwochmorgen hat es in einer Bar in Harsewinkel einen Brand gegeben. Wie die Kreispolizeibehörde auf Anfrage mitteilte, sei das Feuer in einem Betrieb an der Ostheide ausgebrochen. Vier Menschen mussten einem Bericht zufolge gerettet werden.