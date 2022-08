15. August: Blutspendetermin im Greffener Bürgerhaus

Das DRK lädt für Montag, 15. August, zur Blutspende in Greffen ein. Von 16 bis 20 Uhr kann im Bürgerhaus Blut gespendet werden.

Greffen (gl) - Das Deutsche Rote Kreuz lädt für Montag, 15. August, zur Blutspende in Greffen ein. Von 16 bis 20 Uhr kann im Bürgerhaus an der Versmolder Straße 1 Blut gespendet werden.

Terminreservierung ist online möglich

Der Grund für die Verlegung von der Schule zum Bürgerhaus ist die Uhrzeit. Früher war es von 17 bis 21 Uhr möglich, in der St.-Johannes-Schule Blut zu spenden. Die DRK-Helfer sind aber schon gut zwei Stunden vorher mit der Vorbereitung und dem Aufbau beschäftigt. Und dann ist der Betrieb in der Schule durch die Nachmittagsbetreuung noch nicht abgeschlossen.

Im Bürgerhaus Greffen ist im oberen Saal die Anmeldung und Vorbereitung zur Blutspende geplant. Das eigentliche Spenden wird im DRK-Bus auf dem Hof stattfinden. Das Essen als Dankeschön ist in der Bürgerstube geplant. In diesem Zusammenhang: Das DRK Harsewinkel sucht noch ehrenamtliches Personal für Greffen, das beim Servieren hilft. Eine Terminreservierung für den Termin am 15. August ist online möglich: www.blutspende.jetzt. Weitere Informationen zur Blutspende gibt es ebenfalls online – auf der Internetseite des Deutschen Roten Kreuzes. www.blutspendedienst-west.de