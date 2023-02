155 Claasianer für 4495 Jahre Berufserfahrung geehrt

Harsewinkel (gl) - Nach drei Jahren coronabedingter Pause sind jetzt langjährige Claas-Mitarbeitende wieder gemeinsam im Harsewinkeler Technopark geehrt worden. 155 Claasianerinnen und Claasianer aus Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz und Paderborn blicken – zusammengerechnet – auf 4495 Jahre Berufserfahrung zurück: 115 Mitarbeitende feierten ihr 25. Jubiläum, 38 blickten auf 40 Jahre im Unternehmen zurück und zwei Mitarbeitende arbeiteten im Jahr 2022 im 50. Jahr bei Claas. „Ich bin froh, dass ihr bei uns seid mit all Eurem Wissen, Euren Erfahrungen und Kenntnissen“, würdigte Ulrich Kleinemas, Betriebsrat bei der Paderborner Claas-Industrietechnik, die anwesenden Ehrengäste.

„Ausdauer und Verlässlichkeit werden geschätzt und anerkannt“

1972, 1982 und 1995 traten die Jubilare in den Betrieb ein. 1972 kommen im Mähdrescher Dominator 100 elektronische Helfer serienmäßig zum Einsatz. „Ihre Ehrung heute hat auch eine in die Zukunft gerichtete Funktion: Sie soll allen Mitarbeitenden unseres Unternehmens, insbesondere den Jüngeren, zeigen, dass Ausdauer und Verlässlichkeit geschätzt und anerkannt werden“, sagte Dr. Martin von Hoyningen-Huene, Mitglied der Konzernleitung und für das Traktorengeschäft verantwortlich.

Die Urkunden und Präsente wurden durch die Gesellschafter Dr. Patrick Claas und Rüdiger Claas, CEO Thomas Böck, Jan-Hendrik Mohr (in der Konzernleitung für das Geschäftsfeld Getreideernte verantwortlich), Dr. Benjamin Schutte (Geschäftsführung Claas Vertriebsgesellschaft) und Dr. Ulf Leinhäuser (Geschäftsführung Claas Industrietechnik) an die Jubilare übergeben. Abschließend waren die Geehrten mit ihren Partnerinnen und Partnern zum Abendessen in den festlich dekorierten Technoparc eingeladen. Alle teilten die Freude, dass nach langer Zeit wieder ein solches Treffen in Präsenz möglich war, heißt es in der Mitteilung.