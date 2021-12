173 Impfungen in der Harsewinkeler Stadtbücherei

Harsewinkel (gl) - Bei der zweiten Impfaktion der Stadt Harsewinkel und des Gesundheitszentrums Ostmünsterland-Ravensberg mit Hauptsitz in Greffen sind am Mittwoch in der Stadtbücherei St. Lucia an Brentrups Garten insgesamt 173 Personen geimpft worden – darunter eine Erstimpfung, zwei oder drei Zweitimpfungen und der Rest Auffrischungsimpfungen. Das teilte Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide am Donnerstag mit.

Impflinge dankbar für das ortsnahe Angebot

„Die Zusammenarbeit mit der Bücherei und dem Gesundheitszentrum hat super geklappt. Der Ablauf war problemlos. Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus waren für den geregelten Ablauf in der Wartezone und für das Ausfüllen der Impfausweise zuständig“, so das Stadtoberhaupt. Die Mitarbeiter der Stadt berichteten, dass alle Impflinge dankbar für das ortsnahe Angebot gewesen seien.

Die Bürgermeisterin wertet die Aktion als ein Erfolg, „weil Impfwillige schnell und unkompliziert zwischen den Jahren Impfschutz erhalten haben, auch wenn nicht alle 250 möglichen Termine ausgeschöpft wurden“.

Bürgermeisterin will sich weiter für ortsnahe Angebote in Harsewinkel einsetzen

Weiter betonte Sabine Amsbeck-Dopheide: „Als Bürgermeisterin einer Stadt mit seit Monaten hoher Inzidenz danke ich allen herzlich, die zwischen den Jahren impfen und sich impfen lassen in Arztpraxen, in der Impfstelle des Kreises Gütersloh und am Mittwoch in unserer Stadtbücherei St. Lucia.“

Sie stellte klar, dass sie sich auch weiterhin für ortsnahe Angebote in Harsewinkel einsetzen werde – auch ohne Termin und ohne Bindung zum Hausarzt. „Einmal gefasste Meinungen sollten gerade in lebenswichtigen Fragen immer wieder überprüft werden“, so Amsbeck-Dopheide.

„Inzidenz könnte doppelt bis dreifach so hoch sein, wie gemeldet“

Harsewinkel hatte am Mittwoch eine Inzidenz von 450. „Gesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass die Inzidenz bundesweit doppelt bis dreifach so hoch sein könnte, wie gemeldet. Würde das auf unsere Stadt zutreffen, kann sich jeder ausrechnen, wo wir liegen. Deshalb gilt weiterhin: impfen, testen, Abstand, Maske und Kontaktbeschränkungen“, betont die Bürgermeisterin vor dem Jahreswechsel.