18-Jährige aus Marienfeld bei Synodalversammlung dabei

Johanna Müller ist die jüngste Vertreterin beim Synodalen Weg, zu dem es jetzt eine Versammlung in Frankfurt am Main gab.

Marienfeld (gl) - Einmal mehr ist aus Sicht von Johanna Müller bei der vierten Synodalversammlung in Frankfurt am Main deutlich geworden: „Wir brauchen viele Veränderungen in der Kirche.“

Verfolgte das Programm von Uppsala aus

Die 18-Jährige aus Marienfeld ist die jüngste Vertreterin beim Synodalen Weg, dem Reformprozess in der katholischen Kirche. Dankbar ist Johanna Müller für die konkreten Beschlüsse, die bei der dreitägigen Versammlung getroffen wurden.

Die Marienfelderin verfolgte das Programm digital aus dem schwedischen Uppsala, wo sie derzeit einen Freiwilligendienst über das Bonifatiuswerk absolviert.

„Unsägliche Debatte“

So wurden mit großer Mehrheit der Grundtext „Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche“ und die Handlungstexte „Lehramtliche Neubewertung von Homosexualität“ und „Grundordnung des kirchlichen Diensts“ beschlossen.

Für Johanna Müller ist das eine gute Entscheidung. Unverständnis dagegen hat Johanna Müller für diese Entscheidung: Gleich der erste Text „Leben in gelingenden Beziehungen – Grundlinien einer erneuerten Sexualethik“ hatte nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit der Bischöfe erhalten. „Es ist unsäglich, wie die Debatte dazu verlaufen ist und welches Ergebnis am Ende stand“, betont sie.

Katholische Kirche hat ein Machtproblem

Die 18-Jährige ist überzeugt davon, dass die katholische Kirche nach wie vor ein Machtproblem hat. „Wir haben toxische Strukturen sowie eine rigide Sexualmoral, die sexuellen Missbrauch begünstigen. Diese Strukturen müssen aufgebrochen werden“, fordert Johanna Müller.

Und weiter: „Wir brauchen eine Veränderung hin zu Gleichberechtigung aller Menschen, zum Schutz der Menschenwürde. Das ist eine Minimalforderung“, betont sie.

Einrichtung eines Synodalen Rats

Als ein zentrales Ergebnis des Synodalen Wegs bezeichnet Johanna Müller die Einrichtung eines Synodalen Rats, der Synodalität auf Dauer stellen soll. „Weiterhin gemeinsam beraten und entscheiden, das ist ein Erfolg“, erklärt die 18-Jährige.

Zur Vorbereitung des Synodalen Rats wurde laut Mitteilung des Bistums Münster ein Synodaler Ausschuss beschlossen, der die Einrichtung des Synodalen Rats vorbereitet. „Es ist wichtig, dass die Beschlüsse auch wirklich umgesetzt werden. Nur so gibt es auch auf Dauer eine Wirkung und nur dann – so würde ich sagen – ist der Synodale Weg nicht gescheitert“, heißt es.

Dr. Dorothea Sattler zeigt sich erleichtert

Mit Dankbarkeit und Erleichterung blickt Professor Dr. Dorothea Sattler aus Telgte auf die vierte Synodalversammlung zurück. Die Professorin für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Universität Münster ist Vorsitzende des Forums „Dienste und Ämter von Frauen in der Kirche“ und freut sich darüber, dass der Grundtext die erforderliche Mehrheit erhalten hat.

„Auch viele Bischöfe sehen hinreichende theologische Argumente, das Thema Ordination der Frau in die weltkirchlichen Gespräche einzubringen“, erklärt die Telgterin, die darin eine Ermutigung sieht.

Abschließende Versammlung im März 2023

Als wichtigen Schritt sieht Dorothea Sattler zudem die Beschlüsse mehrerer Handlungstexte, die sich gegen jede Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierungen aussprechen. Aus Sicht der Theologin ist eine Veränderung in der Kirche erkennbar.

„Ich habe in Frankfurt eine lernende Gemeinschaft erlebt, geistlich miteinander verbunden.“ Viele seien nachdenklich geworden, würden lernen, auch andere Menschen zu hören. „Dies zu erleben, macht mir Mut in einem in jeder Zeit wieder erforderlichen Weg der Reformen“, so Dorothea Sattler. Die fünfte und abschließende Synodalversammlung findet vom 9. bis zum 11. März 2023 in Frankfurt am Main statt.