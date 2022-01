Am 20. Januar wird bei Claas in Harsewinkel geimpft

Den zweiten Impftermin bei Claas in Harsewinkel bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Kreises am Donnerstag, 20. Januar, an.

Harsewinkel (gl) - Den zweiten Impftermin bei Claas bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Kreises am Donnerstag, 20. Januar, an. Von 10 bis 16 Uhr impft das mobile Team bei der Firma Claas im Atrium am Mühlenwinkel 1 alle Interessenten, also auch alle Nicht-Claasianer.

Personen ab 16 Jahren werden geimpft

„Personen ab 16 Jahren können sich an den mobilen Stationen ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung abholen“, teilte der Kreis Gütersloh am Donnerstag mit. Zum Einsatz kommen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson. Moderna wird nicht an Personen unter 30 Jahren verimpft, Johnson &Johnson nicht an Frauen unter 40 Jahren. Schwangere und Stillende bekommen Biontech.

Je nach Verfügbarkeit kann es vorkommen, dass an einem Tag mehr Impfstoff des einen oder anderen Herstellers zum Einsatz kommt. „Eine freie Impfstoffwahl gibt es nicht“, teilt der Kreis mit.

Impfwillige sollten einen Ausweis mitbringen

Impfwillige sollen ein Ausweisdokument mitbringen, auf dem die Identität und die Wohnadresse genannt wird. Für die Zweit- und Auffrischungsimpfungen ist der Impfpass mitzubringen. Bei Erstimpfungen ist das nicht zwingend erforderlich. Im Idealfall bringen Impfwillige zusätzlich ihre Gesundheitskarte mit. Eine Übersicht über die weiteren Stationen des mobilen Impfteams im Kreis finden Interessenten im Internet.

