Angebliche Schlägerei im Harsewinkeler Stadtpark 

Am späten Dienstagabend sind Polizeikräfte um 22.20 Uhr zu einer „Schlägerei mehrerer Personen“ ins Moddenbachtal gerufen worden.

Am späten Dienstagabend sind Polizeikräfte um 22.20 Uhr zu einer Schlägerei mehrerer Personen ins Moddenbachtal gerufen worden. Im Stadtpark an der Talstraße eingetroffen, wurden die Beamten schon von einem Zeugen sowie einem 26-jährigen Mann aus Harsewinkel erwartet.

Harsewinkel (gl) - Am späten Dienstagabend sind Polizeikräfte um 22.20 Uhr zu einer Schlägerei mehrerer Personen ins Moddenbachtal gerufen worden. Im Stadtpark an der Talstraße eingetroffen, wurden die Beamten schon von einem Zeugen sowie einem 26-jährigen Mann aus Harsewinkel erwartet.

Männer sollen im weißen Mercedes vorgefahren sein

Im Polizeibericht heißt es weiter: „Den Angaben zufolge sei es kurz vorher zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren bislang unbekannten Männern und dem 26-Jährigen gekommen, der dabei leicht verletzt wurde. Zuvor seien die Männer mit einem weißen Mercedes auf den Parkplatz des Hallenbads gefahren. Die Klärung der genauen Hintergründe der Auseinandersetzung ist derzeitig Bestandteil der laufenden Ermittlungen.“

Der eingesetzte Rettungsdienst transportierte den Harsewinkeler anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus. Auf der Fahrt reagierte der 26-Jährige zunehmend gereizter und aggressiver. In der Folge schlug er gegen die Wände und Instrumente des Rettungswagens. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus wurde er entlassen, teilt die Pressestelle der Kreispolizeibehörde am Mittwoch mit.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen der angeblichen Schlägerei und fragt: „Wer kann Angaben zu der Auseinandersetzung im Moddenbachtal machen? Wer kann Hinweise zu den Männern mit dem weißen Mercedes geben?“ Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.