Anmeldung zu weiterführenden Schulen in Harsewinkel

Harsewinkel (gl) - Die Anmeldungen zum Besuch der weiterführenden Schulen in Harsewinkel – Gymnasium und Gesamtschule – finden in der nächsten Woche statt – und zwar von Montag, 13. Februar, bis Mittwoch, 15. Februar. Die Sekretariate an den Schulen sind an den drei Tagen in der Zeit von 9 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Anmeldeformular im Internet herunterladen

Dazu kann das Anmeldeformular von der jeweiligen Internetseite heruntergeladen werden oder ist in Papierform an den weiterführenden Schulen erhältlich. Sollten dennoch Fragen auftreten, sind die Sekretariate unter 05247/924930 (Gesamtschule) und 05247/92370 (Gymnasium) erreichbar.

Zur Anmeldung für die Sekundarstufe I (Klasse 5) werden benötigt: das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde, das Halbjahreszeugnis 2022/23 der Grundschule, der Anmeldebogen, der von den Grundschulen für jedes Kind verteilt wird, ein Nachweis für die Masernimpfung/-genesung sowie – falls vorhanden – ein Nachweis über das Schwimmabzeichen.

Anmeldungen für die Oberstufe

Die Anmeldungen für die Oberstufe (Sekundarstufe II) erfolgt für Harsewinkeler Schüler, die eine auswärtige Schule besuchen an der Gesamtschule nach vorheriger Terminvereinbarung unter 05247/924936.

Die Anmeldung zum Harsewinkeler Gymnasium startet am Montag.Ein Hinweis zur Anmeldung für die Oberstufe im Gymnasium: Aufgrund des Wechsels von G 8 auf G 9 können in diesem Jahr keine Anmeldungen für die Oberstufe im Gymnasium angenommen werden.

Schüler müssen nicht vorgestellt werden

Es nicht erforderlich, dass der Schüler bei der Anmeldung vorgestellt wird. Weitere Informationen gibt es im Internet.

www.gesamtschule-

harsewinkel.de

www.gymnasium-

harsewinkel.de/schullaufbahn/anmeldungen/