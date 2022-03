Antrag auf Querungshilfe am Prozessionsweg

Harsewinkel (lw) - Die Überquerung des Prozessionswegs auf Höhe des Kindergartens Bullerbü und des Sportplatzes Moddenbachtal soll erleichtert werden. Auf Anregung des Kindergartenbeirats sollen sogenannte Querungshilfen installiert werden.

Eltern und Mitarbeiter regen Änderung an

Eltern und Mitarbeiter der Kita hatten die bauliche Veränderung angeregt, da die Parkplätze an der Einrichtung teilweise durch Sportler und die am Sportplatz von Zeit zu Zeit von Eltern genutzt würden. Dementsprechend müsse häufig der Prozessionsweg überquert werden. In der Beschlussvorlage des Planungs- und Bauausschusses war dem Vorhaben zunächst wenig Aussicht auf Erfolg gestellt worden. Denn in einer Tempo-30-Zone wird demnach dem Schutz der Wohnbevölkerung sowie der Fußgänger und Radfahrer schon Rechnung getragen. Esther Beckmann-Jahrsen, Leiterin der Fachgruppe Tiefbau und Städtische Betriebe, hatte allerdings weitere Informationen.

Antrag könnte Erfolg haben

Denn auch wenn an der Stelle eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 gilt, handelt es sich nicht um eine Tempo-30-Zone, sondern um eine „abschnittsweise Reduzierung der Regelgeschwindigkeit“. Und da sich dort eine soziale Einrichtung befinde, könne ein Antrag auf eine Querungshilfe beim Straßenverkehrsamt tatsächlich auch Erfolg haben. Die Ausschussmitglieder stimmten einmütig dafür, den Antrag zu stellen.