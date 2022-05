ARD-Weltspiegel-Moderatorin kommt nach Harsewinkel

ARD-Weltspiegel-Moderatorin Natalie Amiri ist am Natalie Amiri am Dienstag, 14. Juni, in der Harsewinkeler Stadtbücherei St. Lucia zu Gast.

Harsewinkel (gl) - Die erste Veranstaltung mit ihr musste im vergangenen Jahr kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt werden. Jetzt kommt ARD-Weltspiegel-Moderatorin Natalie Amiri am Dienstag, 14. Juni, im VHS-Forum der Volkshochschule in die Stadtbücherei St. Lucia. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr.

Wenn Strafe auf zu kurze Hose droht

Was macht man, wenn man auf einer Recherchereise im iranischen Gebirge nicht tanken kann, weil das Benzin aufgrund westlicher Sanktionen knapp ist? Oder wenn man eine vermeintlich zu kurzer Hose trägt und die Strafe darauf lautet, in ein Fass mit schwarzer Farbe steigen zu müssen? Diese und andere Fragen wird Natalie Amiri bei ihrer Lesung in Harsewinkel beantworten.

Sie ist in München in einer deutsch-iranischen Familie aufgewachsen und lebte und arbeitete über sechs Jahre in Teheran. „Sie ist eine der wenigen deutschen Journalistinnen, die den Iran detailreich kennt und der es gelingt, das internationale Politikgeschehen rund um die Islamische Republik klug und präzise einzuordnen. Authentisch beschreibt sie ihr Leben zwischen zwei Welten und unterschiedlichen Kulturen und bringt uns nahe, wie sich die politische Situation im Iran seit der Revolution von 1979 entwickelt hat.

Buch einer modernen jungen Frau und einer mutigen Journalistin

Es ist das Buch einer modernen jungen Frau und einer mutigen Journalistin, die höchste persönliche Risiken in Kauf nimmt, um den Menschen im Iran eine Stimme zu geben und über den Alltag in einem Land zwischen verbotenen Partys und Sanktionen zu berichten“, heißt es in der Ankündigung der Volkshochschule.

Online-Anmeldungen sind unter www.vhs-vhs.de möglich. Auch im Bürgerbüro der Stadt Harsewinkel werden unter 05247/935200 Anmeldungen entgegengenommen.