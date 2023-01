Auch der Pastor wird in Marienfeld Feuerwehrmann

Harsewinkel (gg) - Die Freiwillige Feuerwehr Harsewinkel, die sich in die drei Löschzüge Harsewinkel, Marienfeld und Greffen unterteilt, ist ein starkes und engagiertes Team. Es besteht aus insgesamt 141 aktiven Einsatzkräften. Das machte der Leiter der Feuerwehr, Andreas Feismann, während der Generalversammlung in der Mensa des Schulzentrums deutlich.

Rund um die Uhr in Bereitschaft

Rund um die Uhr sind die ehrenamtlichen Kräfte in Bereitschaft, um die Sicherheit und den Schutz der Bürger in Harsewinkel zu gewährleisten. Dabei zeichnet sich das Team zur Bekämpfung breitgefächerter Einsätze durch Idealismus, Verantwortungsbewusstsein, Kameradschaft, Leidenschaft aus sowie durch die Bereitschaft, sich allen, oftmals brenzligen Herausforderungen zu stellen, so Feismann.

Nicht immer ist es die Brandbekämpfung, die die 55 aktiven Männern und Frauen des Löschzugs Harsewinkel, die 37 Einsatzkräfte aus Greffen sowie die 46 Feuerwehrleute aus Marienfeld fordert. Wie vielfältig die Aufgaben sind, wurde während der Versammlung deutlich. Insgesamt 235 Einsätze gab es im Vorjahr. Zum Vergleich: 2021 waren es 181 und 2020 nur 178.

Stellvertretender Jugendwart verabschiedet

Gleichzeitig wurde die Zusammenkunft genutzt, um Brandmeister Peter Schneider als stellvertretenden Jugendwart zu verabschieden und Unterbrandmeister Marcel Kröger als Nachfolger vorzustellen. Beide gehören dem Löschzug Harsewinkel an.

Freudige Neuigkeit dürfte sein, dass Pastor Bernd Bettmann von der katholischen Pfarrei St. Lucia Harsewinkel im Frühjahr eine Ausbildung zum Feuerwehrmann antritt. Somit kann der Geistliche in Zukunft nicht nur seelsorgerisch, sondern auch in Sachen Brandschutz zum Wohl der Bürger beitragen.

Langjährige Mitglieder geehrt

Gratulation: (v. l.) Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide beglückwünschte Unterbrandmeister Helmut Poppenborg vom Löschzug Harsewinkel, dem während der Versammlung das Ehrenabzeichen in Gold für 60-jährige Feuerwehrzugehörigkeit verliehen wurde, ebenso wie der Leiter der Feuerwehr Harsewinkel, Andreas Feismann.Allen Grund zur Freude hatten jene Aktiven und Ehemaligen, die für ihre langjährige Treue ausgezeichnet wurden. So wie Unterbrandmeister Helmut Poppenborg vom Löschzug (LZ) Harsewinkel, der das Ehrenabzeichen in Gold für 60-jährige Feuerwehrzugehörigkeit verliehen bekam. Die Ehrennadel in Gold für 50-jährige Feuerwehrzugehörigkeit bekamen Brandoberinspektor Günter Landwehr (LZ Marienfeld), Unterbrandmeister Bernhard Lüffe (LZ Greffen) und Hauptbrandmeister Thorald Hartmann (LZ Harsewinkel). Die Ehrennadel in Silber für 40-jährige Feuerwehrzugehörigkeit ging an die Unterbrandmeister Günter Rotthaus (LZ Greffen) und Michael Wilhalm (LZ Harsewinkel).

Über die Ehrennadel für zehnjährige Feuerwehrzugehörigkeit freuten sich Unterbrandmeister Henrik Dickhausen, Oberfeuerwehrmann Philipp Karius, Feuerwehrmann Lars Klingberg, Unterbrandmeister Robin Kralemann und Oberfeuerwehrmann Tim Noah Laumann (LZ Harsewinkel).

Handlungsfähigkeit von Städten und Gemeinden in Krisensituationen wichtig

Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) und der stellvertretende Kreisbrandmeister Uwe Theismann betonten, dass das von Gemeinschaft, Respekt und Toleranz geprägte Engagement der Feuerwehrmitglieder von unschätzbarem Wert ist. Sie unterstrichen die Wichtigkeit der Vorbereitung auf verschiedene Krisenlagen und betonten, wie wichtig die Handlungsfähigkeit von Städten und Gemeinden in Krisensituationen ist.

Dabei bilde die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr eine wichtige Säule, denn gut ausgebildete Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Harsewinkel leisteten durch ihre ganzjährige Dienstbereitschaft und Professionalität einen unschätzbaren Beitrag, um eine sichere und geschützte Umgebung für alle zu gewährleisten. Umso bedauerlicher sei es, dass neuerdings vermehrt einige Mitbürger durch Respektlosigkeit und Gewalt gegen Einsatzkräfte auffielen. Sabine Amsbeck-Dopheide und Uwe Theismann verurteilten diese Angriffe, wie sie zuletzt in der Silvesternacht auch im Kreis Gütersloh verzeichnet wurden, scharf. Die Feuerwehr ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der Gemeinde und werde für ihre freiwillige und unentgeltliche Dienstleitung von der Bevölkerung geschätzt.

Etwa alle zwei Tage ein Einsatz

Insgesamt 3 Großbrände, 4 Mittelbrände, 38 Kleinbrände, 111 technische Hilfeleistungen beispielsweise nach Verkehrsunfällen, Wasserschäden, Ölspuren, Menschen und Tieren in Notlagen, aber auch 65 sonstige Einsätze wie Brandsicherheitswachen, überörtliche Einsätze und Hilfeleistungen haben die Einsatzkräfte aus den Löschzügen Harsewinkel, Marienfeld und Greffen im Vorjahr gefordert. Auf das Jahr bezogen bedeutetet das etwa alle zwei Tage einen Einsatz, so der neu gewählte Schriftführer Philipp Merschmann, der 2022 in den Löschzug Harsewinkel eingetreten ist. Hinzu kamen einige Fehlalarme.

Zusätzlich zu den Einsätzen absolvierten die Aktiven in ihrer Freizeit einige Tausend Stunden an Lehrgängen, Seminaren, Fortbildungen, Fahrsicherheitstrainings, Brandschutz und Übungsabenden. Diese Zahlen und Berichte machten deutlich, wie anspruchsvoll die oftmals lebensrettenden Notfalleinsätze auch künftig sein werden.