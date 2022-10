Auf Fackelwanderung die Klostergeheimnisse entdeckt

Eine Fackelwanderung in Marienfeld hat jüngst Familien in die Geschichte des Klosters entführt. Mehr als 50 Kinder waren dabei.

Marienfeld (gg) - Mit einer Fackelwanderung für Familien sind am Samstag die Feierlichkeiten zum 800. Jahrestag der Weihe der Klosterkirche Sankt Marien im Harsewinkeler Ortsteil Marienfeld eröffnet worden. Dabei gab es nicht nur für Kinder viel zu entdecken.

Ein Blick auf die spannende Seite der Dunkelheit

Auch die Erwachsenen erfuhren von Stadtführerin Bärbel Tophinke eine Menge Informationen über das klösterliche Leben der Mönche, die von 1185 bis 1803 rund um die spätromanische Abteikirche des 1185 von Mönchen aus dem Kloster Hardehausen gegründeten Zisterzienserklosters und der 1222 erfolgten Weihe gelebt haben.

Mehr als 50 Kinder mit ihren Eltern, Familienangehörigen und Freunden waren der Einladung der Pfarrgemeinde und der Kolpingsfamilie Marienfeld zu der Fackelwanderung gefolgt. Freude herrschte mit Blick auf die spannende Seite der Dunkelheit: Geheime Türen, versteckte Botschaften und vielschichtige Einblicke in das arbeitsreiche Leben der Mönche wurden den Wanderern während des Rundgangs auf dem Klosterhof, in den aus dem frühen 18. Jahrhundert stammenden Wirtschaftsgebäuden sowie am Mühlenteich gewährt.

„Möchten vor allem Kindern die Geschichte des Klosters näherbringen“

Für besondere Atmosphäre zeichneten dabei die Lichter zahlreicher Fackeln verantwortlich, die zu Beginn der Wanderung von den Kindern und Erwachsenen in Anwesenheit einiger Feuerwehreinsatzkräfte vom Löschzug Marienfeld entzündet wurden. Dabei freuten sich vorrangig die Kinder auf die spannenden Geschichten von Bärbel Tophinke.

„Mit leicht verständlichen Erzählungen an verschiedenen Stationen möchten wir vor allem den Kindern die Geschichte des Klosters näherbringen“, so die Stadtführerin. Neben dem Klosterbau wurden auch Wohnräume für die Mönche, Ställe, Wirtschaftsräume und Werkstätten gebaut. All das in Form einer Burg.

Wer durch die Schlupftür will, muss ein Rätsel lösen

In dem schweren Eichentor befand sich eine Schlupftür. Besucher mussten für den Eintritt versteckte Fehler in einem Kirchenlied finden. „Wurden die Fehler nicht erkannt, wurde der Eintritt verwehrt“, verriet Bärbel Tophinke. Um im Mittelalter Überfälle zu vermeiden, haben die Mönche einen tiefen Graben um das Gelände der Klosteranlage errichtet und mit dem angestauten Wasser der Lutter geflutet.