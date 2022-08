Auffahrunfall in Beelen: Harsewinkeler (23) verletzt

Auf der Bundesstraße 64 in Beelen ist es am Donnerstag um 22.10 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Dabei wurde ein Harsewinkeler verletzt.

Harsewinkel/Beelen (gl) - Auf der Bundesstraße 64 in Beelen ist es am Donnerstag um 22.10 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Die Polizei äußerte sich am Freitag zum Unfallhergang: Ein 23-jähriger Mann aus Harsewinkel war mit seinem Wagen in Richtung Herzebrock-Clarholz unterwegs, als er an einer roten Ampel anhalten musste.

Zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus

Eine 32-jährige Autofahrerin aus Langenberg befuhr die Bundesstraße in derselben Richtung. Sie fuhr auf das Auto des Harsewinkelers auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zu den Hintergründen äußerten sich die Beamten allerdings nicht.

Rettungskräfte brachten den 23-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Frau blieb unverletzt, heißt es im Polizeibericht.