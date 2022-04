Auto in Vollbrand: Feuerwehr blitzschnell vor Ort

Erneuter Autobrand im Kreis Gütersloh: Nachdem in der Nacht zu Samstag ein Wagen in Werther vollständig ausgebrannt war, brannte am Samstagabend ein Fahrzeug in Marienfeld.

Erneuter Autobrand im Kreis Gütersloh: Nachdem in der Nacht zu Samstag ein Wagen in Werther vollständig ausgebrannt war, brannte am Sonntag ein Fahrzeug in Marienfeld aus.

Marienfeld (GG) - Obwohl die Feuerwehr im Harsewinkeler Ortsteil Marienfeld am Ostersamstag, gegen 20.52 Uhr, in einer fast rekordverdächtigen Zeit von nur fünf Minuten im Marienfelder Industriegebiet am Einsatzort war, war trotz allem ein auf einem Betriebshof eines KFZ-Teilehändlers in der Max-Planck-Straße abgestelltes Fahrzeug nicht mehr zu retten. Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Motor eines Skoda Kombi in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Weitere zwei Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen

Ein Augenzeuge hatte die Feuerwehr alarmiert, weil er Flammen im Bereich des Motorblocks gesehen hatte. Bei Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte stand der Frontbereich des Skoda bereits in Vollbrand. Mit dem Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug konnte das Feuer zwar von Wehrleuten unter Atemschutz schnell gelöscht werden, dennoch entstand am Kombi ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 10.000 Euro. Zwei in unmittelbarer Nähe abgestellte Fahrzeuge wurden durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.