Auto kollidiert mit Zwölfjähriger

Harsewinkel (gl)

Am Freitag gegen 7.50 Uhr ist es am Südring an der Zufahrt zum Parkplatz eines Verbrauchermarkts zu einer Kollision zwischen einem Autofahrer und einer zwölfjährigen Radfahrerin gekommen. Das Mädchen war in Richtung Tecklenburger Weg unterwegs. Es verletzte sich scheinbar leicht.