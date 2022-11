Autos stoßen auf der Bundesstraße 513 zusammen

Harsewinkel (gg) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 513 zwischen Harsewinkel und Greffen sind am Mittwoch zwei Autos zusammengestoßen. Es entstand zwar ein hoher Schaden in Höhe von geschätzten 20 000 Euro. Die Insassen blieben allerdings ersten Angaben zufolge unverletzt.

Gegen 17.30 Uhr war ein Autofahrer (48) aus Münster mit seinem schwarzen Opel Grandland von Harsewinkel in Richtung Greffen unterwegs. An der Kreuzung mit dem Heerdamm und dem Markenweg wollte er nach links auf den Heerdamm abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem weißen Citroën C 3 einer Versmolderin (23), die auf der Bundesstraße in Gegenrichtung unterwegs war.

Der Mann, die Frau und eine Beifahrerin im Citroën blieben unverletzt. Die Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Eine Sperrung der Straße war zunächst nicht erforderlich.