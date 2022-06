B513: Fahrbahn und Fahrradweg werden ab Montag saniert

Harsewinkel (gl) - Fahrbahn und Fahrradweg der B 513 zwischen Harsewinkel und Greffen werden von Montag, 27. Juni, an saniert und sind deshalb voll gesperrt. Das teilt jetzt der Baulastträger Straßen-NRW mit.

Erster Bauabschnitt beginnt in Greffen

Die Fahrbahnsanierung ist nach Angaben von Sprecher Sven Johanning in zwei Bauabschnitte unterteilt: „Der erste Bauabschnitt beginnt in Greffen an der Fritz-Reuter-Straße und geht bis kurz vor die Einmündung der Fasanenstraße.“

Bauarbeiten dauern bis Ende der Sommerferien

Der zweite Bauabschnitt beginne etwa 300 Meter vor der Einmündung Im Venne und ende an der Einmündung Langer Esch in Harsewinkel. Johanning: „Parallel zur Fahrbahn wird vom Ortsausgang Greffen bis zur Einmündung der Wibbeltstraße in Harsewinkel auch der Radweg saniert.“

Die Fahrbahnbreite der B 513 lasse es aus Arbeits- und Verkehrssicherheitsgründen nicht zu, Verkehr durch die Baustelle fließen zu lassen.

Kosten liegen bei 1,8 Millionen Euro

Die Umleitung führe von Greffen über die Versmolder Straße, über die Vorbruchstraße und über die Oesterweger Straße nach Harsewinkel. Von Harsewinkel verlaufe die Umleitung in entgegengesetzter Richtung.

Die Bauarbeiten werden demnach bis Ende der Sommerferien dauern und kosten etwa 1,8 Millionen Euro.