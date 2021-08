Harsewinkel (gg)

Erheblicher Sachschaden ist bei einem Brand entstanden, der sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr in Harsewinkel ereignet hat. Dabei wurde eine in Brand geratene Ballenpresse von Flammen vernichtet. Glück im Unglück: Der junge Traktorfahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.