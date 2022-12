Ballett-Minis erheitern Gäste im Bürgerhaus

Marienfeld (gg) - Mit Musik, einer großen Kaffeetafel und Weihnachtsgeschichten haben rund 80 Senioren mit einigen Ehrengästen im Marienfelder Bürgerhaus einen geselligen Seniorennachmittag verlebt. Dabei erfreute sich die Gesellschaft nicht nur an Kaffee und Kuchen, sondern auch den schwungvollen Melodien und Mitsingliedern von Georg Steffen am Akkordeon.

Vorstand übernimmt Bewirtung

Die Bewirtung der Gäste übernahmen die Vorstandsmitglieder des Heimatvereins. In ihren Grußworten bedankten sich Thomas Kiffmeyer als Vorsitzender des Heimatvereins Marienfeld und Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) für die ehrenamtliche Durchführung des Nachmittags. Ebenfalls anwesend war auch der evangelische Pfarrer Jörg Eulenstein. Der Seniorennachmittag wird seit 1966 durchgeführt. In der Pandemie fiel die Veranstaltung zweimal aus, so dass jetzt die 54. Auflage des adventlichen Nachmittags stattfand. Besondere Aufmerksamkeit wurde den etlichen Ballett-Minis der Tanzschule Dance Air zuteil, die unter der Leitung von Alina Kälbe auftraten.

Besinnliche Lieder

Natalie Hainz-Hamacher aus Rheda bereicherte das Zusammenkommen mit drei besinnlichen Liedern. Margret Krogmeier trug plattdeutsche Geschichten zum Schmunzeln vor. Natürlich ließ es sich der Heimatverein während des Seniorennachmittags nicht nehmen, die ältesten Gäste – Anni Daut (92), Käthe Claassen (90), Helga Niehus (89), Annemarie Fechtelkord (89) und Annemarie Schlingmann (89) – mit Präsenten zu erfreuen.