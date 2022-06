Bei BSV-Sportschützen sind neue Mitglieder willkommen

Interesse am Schießsport in Harsewinkel? Die BSV-Sportschützen würden sich beim Training über neue Gesichter freuen.

Der Vorstand der Sportschützen des Bürgerschützen- und Heimatvereins (BSV) Harsewinkel blickt optimistisch in die Zukunft und plant schon das Vereineschießen im Oktober.

Harsewinkel (gl) - Wahlen und Ehrungen haben im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der BSV-Sportschützen gestanden. Im Schießkeller des Heimathauses blickte der Vorsitzende Dieter Austermann zunächst zurück. Vieles sei durch Corona zum Erliegen gekommen.

Vereineschießen im Oktober bereits in Planung

Jetzt blicken die Sportschützen aber optimistisch nach vorn: Das Vereineschießen im Oktober sei bereits in Planung.

Bei den Vorstandswahlen wurden der Vorsitzende Dieter Austermann, Sportleiterin Andrea Steffens, Kassiererin Ulrike Pfeifer und Beisitzer Fritz Mensing einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Neu zum Vorstand gehört nun Lilly Dietrich, die das Amt der Jugendleiterin spontan übernommen hat, da Michal Toppmöller auf eigenen Wunsch ausscheiden wollte.

Gute Ergebnisse bei den Rundenwettkämpfen

Sportleiterin Andrea Steffens berichtete über einige gute Ergebnisse bei den Rundenwettkämpfen des Schützenkreises Gütersloh, die wegen Corona auf vier Wettkämpfe gekürzt wurden. Folgende vordere Platzierungen wurden erreicht: Mit dem Luftgewehr holte die Mannschaft mit Dieter Austermann, Regina Göcke, Ulrike Pfeifer, Fehmir Miftari und Max Holzapfel den zweiten Platz.

In der Einzelwertung wurde Dieter Austermann Gesamtsieger bei den Herren in seiner Klasse. In der Kleinkaliber-Einzelwertung erreichten Regina Göcke und Manfred Strobel jeweils Platz zwei.

Das sind die Ansprechpartner

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Schriftführerin Ute Strobel, Spieß Manfred Strobel, Sportleiterin Andrea Steffens sowie Ralf Steffens (passives Mitglied) geehrt.

Wer Interesse am Schießsport hat, ist beim Training der BSV-Sportschützen willkommen: donnerstags (Luftgewehrstand) oder dienstags (KK-Stand). Weitere Infos gibt es bei Dieter Austermann, 05247/1460, und Andrea Steffens, 05247/10061.