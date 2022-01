Bei Grumbach in Greffen brennt es in der Sortieranlage

Bei Grumbach in Greffen brennt es aktuell in der Sortieranlage. Rund 55 Einsatzkräfte der Löschzüge Greffen und Harsewinkel sind vor Ort.

Rund 55 Einsatzkräfte der Löschzüge Greffen und Harsewinkel löschen aktuell den Brand in der Sortieranlage des Recyclingunternehmens Grumbach in Greffen.

Greffen (gg) - Großeinsatz der Feuerwehr beim Greffener Recyclingunternehmer Grumbach: Am Freitagnachmittag hat Restmüll in der Sortieranlage Feuer gefangen, wie Einsatzleiter Markus Laumann im Gespräch mit dieser Zeitung mitteilte. Mehr Informationen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Alarmierung geht um 14.22 Uhr raus

Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Die Alarmierung ging um 14.22 Uhr raus. Kurze Zeit später waren die ersten Feuerwehrleute des Löschzugs Greffen auf dem Grumbach-Gelände an der Straße In der Heide. Insgesamt sind derzeit rund 55 Einsatzkräfte der Löschzüge Greffen und Harsewinkel vor Ort.

Dichter Qualm dringt immer noch aus der Halle im hinteren Bereich des Firmenareals. Die Einsatzkräfte löschen den Brand von zwei Seiten.