Bei Probind in Marienfeld steht Papier in Flammen

Marienfeld (jau) - Beim Unternehmen Probind Mohn Media Binding an der Bielefelder Straße in Marienfeld hat es am Montag gegen 10.15 Uhr gebrannt.

Brand kann schnell gelöscht werden

In der Altpapierhalle fingen Papierschnipsel durch einen Funkenflug in einer Maschine Feuer. Das teilte Gernot Wolf, Pressesprecher der Bertelsmann Printing Group, am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden – durch die Werkfeuerwehr sowie Einsatzkräfte der Löschzüge Marienfeld und Harsewinkel.

Schadenshöhe noch unklar

Wie hoch der Schaden ist, das konnte Gernot Wolf am Montag noch nicht sagen: Das müsse jetzt geklärt werden. Aufgrund des Feuers stand die Produktion bei Probind mehrere Stunden still. Denn: Ohne die Papierabsaugung können die Maschinen laut Wolf nicht laufen.

Der Einsatz von Feuerwehr und Polizei konnte um kurz nach 11 Uhr beendet werden, so Polizei-Pressesprecher Mark Kohnert.